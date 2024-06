Após pregar contra faculdades, Valadão passeia com filhos em Harvard

Após aconselhar os pais a não enviarem os filhos para a faculdade, o pastor André Valadão apareceu, em vídeo publicado nas redes sociais, passeando pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, na companhia de seus herdeiros, no último domingo (23/6).





Nas imagens, o pastor debocha: “Olha aqui na localização onde estou hoje passeando com meus filhos”.

No ranking da Times Higher Education, Harvard ocupa a segunda posição entre as melhores faculdades do mundo.

Polêmica

Conhecido por declarações polêmicas, o líder da igreja Lagoinha recentemente orientou os pais a encorajarem seus filhos a trabalhar desde cedo, vendendo picolé, em vez de investirem em diploma universitário.

Durante uma pregação compartilhada em seu perfil no X, na última terça-feira (18/6), André Valadão afirma aos pais que as universidades podem destruir “a vida do teu filho”.

“Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade”, disse Valadão. “Não manda. Vai vender picolé na garagem. ‘Ah, mas eu não criei meu filho para isso.’ Você criou para quê? Para ele ir para o inferno?”

instituições de ensino podem transformar mulheres em “vagabundas”.

“Criou o seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para ela virar uma vagabunda? Ou você a criou para ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus?”, questionou o religioso sob aplausos dos fiéis presentes durante a pregação. “Aí, ela tem um diploma e é rodada, é doida”.

Críticas

A postagem recebeu uma série de críticas de pessoas que não concordaram com a fala de André Valadão.

“É sério que tu incentiva os teus fiéis a não estudarem? Que tipo de monstro faz uma coisa dessas?”, questionou o usuário do X.

“Claro. Se estuda, fica esclarecido, e pessoas esclarecidas não caem na lábia de pastores”, argumentou outro internauta nas respostas da publicação.

O pastor já foi apoiador fiel do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas envolveu-se em polêmica recente com os bolsonaristas. Ele chegou a afirmar que nem segue mais o político.

