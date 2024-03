Rayssa Leal é a nova embaixadora global da Louis Vuitton

Nesta última segunda-feira (4), a Louis Vuitton, conceituada grife francesa, anunciou Rayssa Leal como embaixadora global da marca. Aos 16 anos de idade, a skatista é a primeira brasileira a ocupar este posto.





Inclusive, a atleta já cumpre uma agenda de compromissos da marca. Rayssa irá assistir ao desfile de inverno da grife que acontece nesta terça-feira (5), pelo fechamento da Semana de Moda de Paris. No evento, a “fadinha do skate” irá se encontrar com Nicolas Ghesquière, diretor artístico da marca.

A Louis Vuitton conta com nomes de peso em seu time de embaixadores globais. Rayssa Leal agora se junta aos grupos de K-pop BTS e Le Sserafim, além da atriz Zendaya. A atleta brasileira, fã assumida da artista, já a conheceu e fez questão de registrar o momento nas redes sociais.

Fada do skate à ícone da moda

Com apenas 16 anos, Rayssa Leal se tornou um dos nomes mais importantes do skate mundial. Em sua estreia em Jogos Olímpicos, no ano de 2021, a atleta faturou uma medalha de prata. Além disso, aos 11 anos de idade, a “Fadinha” se tornou a skatista mais jovem da história a vencer uma final feminina do Street League Skateboarding (SLS).

Presente no mundo da moda, Rayssa Leal adota o street style, um estilo mais despojado com visuais descolados. Dentro dessa linha, a jovem atleta soma colaborações com grandes marcas como a Nike e a joalheria HStern.

Fonte: cnnbrasil