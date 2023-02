Rayssa Leal é campeã mundial de skate street nos Emirados Árabes

Rayssa Leal é a campeã mundial de skate street! A brasileira venceu o Mundial de Sharjah nos Emirados Árabes neste domingo. Aos 15 anos de idade, Rayssa garante 80 mil pontos no ranking rumo a Paris 2024. Vale lembrar que antes das quartas de final ela machucou o pulso e correu o risco de não disputar o campeonato.

Completaram o pódio a australiana Chloe Covell e a japonesa Momiji Nishiya. As duas fizeram excelentes provas e elevaram o patamar disputa. Enquanto Rayssa fechou com a pontuação de 255,58, Chloe ficou com a prata com 253,51 e Momiji com o bronze com 253,30.

Além de Rayssa, outras duas brasileiras competiram na final: Gabi Mazetto ficou na 6ª colocação e Pâmela na 8ª. Destaque para a prova de Gabi Mazetto, que fez manobras muito técnicas.

g1