Operadora Claro se compromete com melhoria de serviços de telefonia e internet em Apuí

Em atenção aos requerimentos de autoria do deputado, Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), em que solicita melhorias no fornecimento dos serviços de internet e telefonia no município de Apuí, e ainda a instalação de uma linha telefônica no Distrito de Sucunduri, no mesmo município, a operadora Claro respondeu que até dezembro deste ano está prevista a ativação de um novo site no município.

De acordo com o ofício da operadora, “a Claro, com intuito de conferir uma boa prestação de seus serviços a seus usuários, tem executado ações constantes para a melhoria da rede do Serviço Móvel Pessoal no Município de Apuí, sendo que está prevista a ativação de um novo site no Município em dezembro de 2023. No tocante ao pedido de atendimento de ampliação para atendimento ao distrito, após análises das áreas técnicas e financeiras, verificamos que a implantação da nova estação beneficiará a região do distrito de Sucunduri”.

“Além de cobrarmos a Claro, cobramos também a Vivo e continuamos aguardando um posicionamento da operadora. A Claro nos respondeu dando um prazo até dezembro de 2023. Nosso gabinete se manterá vigilante e em contato com as lideranças do município de Apuí para que possamos assegurar que essas melhorias realmente aconteçam. Hoje, ter acesso a uma telefonia de qualidade não é ‘luxo’, mas uma necessidade, e as operadoras precisam viabilizar meios para que eles sejam utilizados de forma integral”, cobrou.