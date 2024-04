Receita Federal abre consulta ao lote de restituição nesta terça-feira

A partir das 10h (horário de Brasília) desta terça-feira (23), a Receita Federal libera consulta ao lote residual de restituição do IRPF do mês de abril de 2024. O crédito será efetuado no próximo dia 30.





O valor total será de R$ 457,7 milhões. Ao todo, serão contemplados 353,3 mil contribuintes. Em caso de pendência, é possível retificar a declaração e corrigir as informações.

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Caso o crédito não seja realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB, ou pela Central de Relacionamento BB, por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).