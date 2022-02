Receita Federal apreende castanha com maconha no Aeroporto de Manaus

MANAUS – As Equipes de Vigilância e Repressão e de Controle de Bagagem da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes (EVR) realizaram, na madrugada desta terça-feira, (22), atividades de fiscalização e controle aduaneiro em cargas e bagagens saindo de Manaus que resultaram na apreensão de 53,8kg de maconha tipo skunk.

Após realizar procedimentos de análise de risco aduaneiro a fiscalização identificou carga de Castanha do Brasil saindo de Manaus para São Paulo com suspeitas de presença de drogas. Com a realização da verificação física da carga se constatou a presença de 53,8gk de maconha tipo skunk em 8 volumes de castanhas.