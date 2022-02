Muro de contenção vai custar mais de R$ 20 milhões em Tefé

O prefeito de Tefé (a 525 quilômetros de Manaus), Nicson Marreira, vai pagar, aproximadamente, R$ 22 milhões pela construção de um muro de contenção. Porém, a licitação já estava na mira do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) desde o ano passado.

O processo licitatório chegou a ser anulado por Nicsson Marreira. Isso porque o órgão judiciário já havia determinado a suspensão da licitação devido às irregularidades.

No entanto, a Prefeitura de Tefé reabriu o processo. A licitação foi vencida pela empresa T. G. C. Tecnologia Gerencial de Construções Ltda. As obras devem durar um ano.

A empresa já é velha conhecida da Prefeitura de Tefé. Muitos contratos entre o estabelecimento e a gestão municipal foram aditivados. Um dos valores pagos supera a casa dos R$ 700 mil.

O contrato entre a Prefeitura de Tefé e a empresa está publicado no Diário Oficial da Associação Amazonense dos Municípios (AAM).