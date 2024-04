Homem é executado pelo amigo na avenida Itaúba

MANAUS | Isac de Souza Brandão, conhecido também como Vulgo “Bolacha”, foi assassinado com tiros na região da cabeça na noite de sexta, (26), na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.





De acordo com o sargento Lívio da Polícia Militar, (PM), Isac estava andando na rua com um amigo quando o mesmo puxou uma arma de fogo e atirou contra a cabeça da vítima que morreu na hora. O atirador fugiu para uma área de tráfico próximo do local do crime.

A vítima teria um suposto envolvimento com o tráfico de drogas. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).

Por Correio da Amazônia