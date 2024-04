Passe Legal: A chave para o sucesso de Jozinei Praia no jiu-jitsu intermunicipal

Jozinei Praia, um paratleta determinado de Tefé, Amazonas, enfrenta constantemente o desafio das viagens entre os municípios para competir no jiu-jitsu. Com seus 26 anos e uma história marcada por superação, ele encontrou um novo aliado em sua jornada: o Passe Legal. Emitido pelo Governo do Amazonas, esse documento garante a ele o benefício da meia passagem no transporte intermunicipal para Pessoas com Deficiência (PcD).





Para Jozinei, que nasceu na Comunidade Punã em Uarini e perdeu a visão na infância devido a uma forte febre, essa conquista não é apenas uma facilidade logística, mas também uma forma de impulsionar sua carreira. Agora, com o Passe Legal em mãos, ele tem direito à meia passagem em transportes rodoviários e aquaviários em todo o estado do Amazonas, eliminando a necessidade de constantes patrocínios para cobrir os custos de deslocamento.

O apoio do Governo do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), foi fundamental para que Jozinei garantisse esse direito. E para ele, isso significa mais do que simplesmente facilitar suas viagens para competições. É a abertura de novas portas, a oportunidade de alcançar voos mais altos em sua carreira esportiva.

Seu treinador, Valneis Massulo, conhecido carinhosamente como Papa Mike, destaca a determinação e habilidade de Jozinei, afirmando que esse documento chega em um momento crucial e abrirá caminhos para levá-lo ainda mais longe no esporte.

As conquistas recentes de Jozinei só reforçam sua dedicação e talento. Com duas medalhas de ouro no Campeonato Pan Americano de Para Jiu-Jitsu, ele se destaca como um competidor excepcional. Essas vitórias não são apenas uma questão de resultado, mas sim um reflexo do seu comprometimento em sempre dar o seu melhor, independentemente das circunstâncias.

E foi durante sua estada em Manaus para o campeonato que Jozinei aproveitou para buscar ajuda da Sejusc para emitir o Passe Legal. Agora, com esse documento em mãos, ele está mais determinado do que nunca a continuar sua jornada no jiu-jitsu, sem deixar que nada o impeça de alcançar seus objetivos.