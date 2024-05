‘Festa do Rei’ com Falcão é sucesso em Manaus

A “Festa do Rei”, com a presença do ícone do futsal mundial Falcão, foi um verdadeiro sucesso em Manaus, promovida pela Prefeitura através da Fundação Manaus Esporte (FME). O evento inédito, realizado no ginásio Ninimberg Guerra, no bairro São Jorge, proporcionou momentos emocionantes de esporte e solidariedade na noite de quarta-feira, 8 de maio.





Aurilex Moreira, diretor-presidente da FME, ressaltou a importância do evento, não apenas como uma oportunidade única para o público de Manaus testemunhar o talento do “rei do futsal” pessoalmente, mas também como um ato de apoio aos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os ingressos foram limitados e trocados por alimentos não perecíveis, cuja arrecadação será destinada às vítimas das fortes chuvas no estado sulista.

Falcão, visivelmente feliz por estar em Manaus novamente, destacou a solidariedade demonstrada pelo Executivo municipal. Além de celebrar o esporte, ele ressaltou a importância de ajudar aqueles que estão enfrentando dificuldades no outro extremo do país.

O evento também contou com a participação da secretária municipal de Educação, Dulce Almeida, e apresentou partidas emocionantes dos alunos dos núcleos do programa “Manaus Esportiva”. Para o diretor-presidente da FME, essa é mais uma forma de promover e valorizar o esporte na cidade, especialmente com a presença de um craque mundial como Falcão.

Durante a partida, Falcão marcou um “gol de bicicleta”, levando a torcida à loucura. Apesar do esforço, o time de Falcão acabou sendo derrotado pelo Amazonas, em uma disputa eletrizante que terminou com o placar de 16 a 15.

Apesar da derrota, a presença de Falcão em Manaus trouxe uma atmosfera de celebração e entusiasmo para os fãs do esporte na região. Sua habilidade e carisma continuam inspirando gerações, reforçando o seu legado como um dos maiores nomes da história do futsal.