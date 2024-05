Nove cidades do RS ainda estão incomunicáveis, diz ministro Jader Filho

O ministro das Cidades, Jader Filho, informou que pelo menos nove cidades do Rio Grande do Sul ainda estão incomunicáveis devido às recentes calamidades provocadas por fortes chuvas, enchentes e inundações. Em uma transmissão ao vivo no canal do governo federal no YouTube, durante o programa “Bom dia, ministro”, o ministro compartilhou dados preocupantes sobre a situação no estado.





Com mais de 100 mortos, mais de 100 desaparecidos e mais de um milhão de pessoas afetadas pela catástrofe, a prioridade é fornecer assistência às famílias afetadas. “Ontem fizemos uma reunião de controle, e ainda existem nove cidades que estão incomunicáveis, sem nenhum tipo de comunicação”, afirmou Jader Filho.

Após o atendimento inicial às vítimas, o ministro ressaltou a importância de realizar um levantamento detalhado para compreender o impacto completo da tragédia. Será necessário avaliar quantas casas foram destruídas, quantas precisam de reforma e qual o perfil dessas residências e das famílias afetadas. Somente após essa análise será possível determinar as medidas a serem tomadas.

Jader Filho enfatizou o compromisso do governo federal em ajudar na reconstrução do estado. “É muito prematuro falar o que o governo federal vai fazer, seria demagógico da minha parte fazer isso. Precisamos dar tempo para as prefeituras fazerem seus estudos. Mas o recado do governo federal e do presidente Lula é que não faltará recursos, esforços e vontade de reconstruir esse estado tão importante da nossa federação”, assegurou.

Diante da magnitude da tragédia, a solidariedade e a cooperação entre os diversos níveis de governo e a sociedade civil serão fundamentais para enfrentar os desafios e iniciar o processo de recuperação das áreas afetadas pelo desastre.

Fonte: O Liberal