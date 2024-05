Em Manaquiri, pastor é preso por estupro de vulnerável contra a própria enteada

MANAUS | A Polícia Civil de Manaquiri (a 60 quilômetros de Manaus), cumpriu, na quarta-feira (08/05), por volta das 11h, mandado de prisão preventiva de um homem, de idade não identificada, por estupro de vulnerável cometido contra a própria enteada, de 17 anos.





De acordo com o delegado Caio Bruno Sabino, da 33ª DIP, a equipe policial tomou conhecimento do mandado de prisão em nome do indivíduo, que foi expedido pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM), e iniciou as diligências para capturá-lo.

“Ele foi localizado e preso em um mercadinho, na rua Solimões, bairro Conjunto Novo, no momento em que estava trabalhando em uma obra”, disse o delegado.

O indivíduo foi encaminhado à unidade policial e ficou à disposição do Poder Judiciário.