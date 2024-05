Manaus em festa: Arraial do Mirante Lúcia Almeida anima a cidade com cultura e tradição

A Prefeitura de Manaus deu início ao tão aguardado Arraial do Mirante Lúcia Almeida, na última quarta-feira, dia 8/5, e as festividades continuarão até o próximo domingo, 12/5, prometendo animar a cidade com uma programação variada de apresentações culturais, feira gastronômica, área kids e um espaço especialmente preparado para aqueles que adoram registrar os momentos festivos de São João nas redes sociais. O evento também servirá como uma prévia empolgante para o próximo 66º Festival Folclórico do Amazonas.





Organizado pela Liga Independente dos Grupos Folclóricos de Manaus (LIGFM) e com o apoio da Prefeitura de Manaus, através da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o Arraial do Mirante Lúcia Almeida busca valorizar a cultura popular, destacando as danças folclóricas, a gastronomia típica e o espírito festivo que envolve toda a comunidade durante o período junino.

Para Reginei Rodrigues, diretor-presidente da Manauscult, apoiar eventos culturais em espaços municipais é uma forma de enaltecer a identidade cultural da cidade e envolver a comunidade em celebrações que celebram suas raízes. Ele destaca o Arraial do Mirante como um exemplo dessa iniciativa, proporcionando uma experiência única para moradores e visitantes.

A participação ativa da comunidade é evidente no evento, com grupos como Dança Nacional Xote da Karolina e a quadrilha cômica As Poderosas, que trazem sua energia contagiante para o Mirante Lúcia Almeida. Adrilane Moreira, do grupo Dança Nacional Xote da Karolina, expressa sua empolgação em compartilhar sua cultura e tradições com a comunidade, enquanto May Lima, da quadrilha As Poderosas, destaca a honra de participar de um evento tão importante para a cidade.

O Arraial do Mirante também serve como um prelúdio emocionante para o 66º Festival Folclórico do Amazonas, que acontecerá no Centro Cultural Povos da Amazônia. Com 35 grupos apresentando quadrilhas tradicionais, cirandas e danças nordestinas, o festival promete levar ainda mais diversão e cultura para os amantes das tradições juninas. A entrada é gratuita e o evento acontece das 19h às 23h, garantindo que todos possam se envolver nas festividades e celebrar a alegria contagiante dessa festividade tão querida pelos manauaras.