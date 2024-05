Égua Caramelo é resgatada de telhado no Rio Grande do Sul

No resgate emocionante da égua que ficou ilhada em um telhado na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, uma equipe especializada trabalhou arduamente para garantir a segurança e o bem-estar do animal. Inicialmente apelidada de Caramelo, a égua causou comoção nas redes sociais, e o Corpo de Bombeiros de São Paulo, juntamente com veterinários, realizou a delicada operação na manhã desta quinta-feira (9).





Embora inicialmente tenha sido identificada como um cavalo, os veterinários logo perceberam que se tratava de uma fêmea. O resgate exigiu cuidados especiais, com a égua sendo sedada para facilitar sua remoção do telhado e colocada em um bote para ser transportada em segurança.

Augusto Moscardini, veterinário da Polícia Militar, explicou que a avaliação do estado físico, temperamento e tempo em que o animal ficou preso foram cruciais para o sucesso da operação. Com um peso estimado entre 450 e 500 quilos, a égua enfrentava riscos mesmo após o resgate.

Durante o transporte, os veterinários continuaram aplicando medicação para garantir que ela permanecesse calma e estável. Além disso, a égua receberá litros de soro para repor os líquidos perdidos durante as 24 horas em que ficou ilhada.

Moscardini enfatizou os riscos que os cavalos enfrentam quando permanecem deitados por longos períodos, destacando que animais submetidos a cirurgias emergenciais só devem ficar nessa posição por um curto período de tempo.

Apesar dos desafios, o resgate bem-sucedido de Caramelo demonstra a dedicação e a competência da equipe envolvida, que trabalhou incansavelmente para garantir a segurança e o cuidado adequado desse nobre animal.

