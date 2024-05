Polícia prende homem com armas e munições no sul do Amazonas

MANAUS | Policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em cumprimento à operação Tamoiotatá 4, de combate aos crimes ambientais, prenderam um homem suspeito de posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido. A prisão foi registrada em Apuí (a 453 quilômetros de Manaus).





As equipes estavam em operação conjunta com os órgãos ambientais, no início desta semana, no ramal do Geleia, quando identificaram o homem em uma propriedade rural em atitude suspeita. Durante abordagem e revista na residência, encontraram diversas munições no local.

Após a prisão do suspeito, os policiais seguiram revistando o local e encontraram, escondidos entre os galhos, uma espingarda calibre 12, um rifle calibre 22 e uma carabina calibre 357.

O homem foi encaminhado para a Polícia Cívil em Apuí, por suspeita de envolvimento em crimes de posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido.