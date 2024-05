Vice-prefeito de cidade do RS resgata cavalo em enchentes de Canoas

O vice-prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Marcelo Santos da Silva, mostrou sua bravura e habilidade ao resgatar um cavalo em situação desesperadora nas enchentes de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Apesar de sua cidade não ter sido fortemente afetada pelos temporais que castigam o estado do Rio Grande do Sul, Marcelo não hesitou em prestar ajuda onde mais era necessária.





Com água até o pescoço, o vice-prefeito, que já foi domador de cavalos, laçou o animal que estava prestes a se afogar. Num ato de coragem e compaixão, Marcelo montou no cavalo para guiá-lo em segurança, uma vez que o animal parecia estar perdido e desorientado.

Santo Antônio da Patrulha, localizada entre a Região Metropolitana e o Litoral Norte, escapou dos piores impactos das enchentes, mas Marcelo decidiu se deslocar para Canoas, onde mais de 50 mil pessoas vivem em áreas de risco e milhares foram deslocadas para abrigos devido às inundações.

Enquanto ajudava nas operações de resgate, Marcelo recebeu elogios do prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Rodrigo Massulo, pela sua atitude heroica e solidária.

De volta à sua cidade, Marcelo mobilizou a prefeitura para montar um ponto de arrecadação de alimentos e um abrigo para 200 pessoas, visando auxiliar aqueles que foram afetados pelos temporais.

Enquanto isso, o Rio Grande do Sul enfrenta uma crise provocada pelos temporais, com 107 mortos, 136 desaparecidos e milhares de desabrigados e desalojados. Porto Alegre e diversas cidades do Sul do estado sofrem com fortes chuvas, ventos intensos e enchentes, deixando a população em alerta e causando transtornos generalizados.

Neste momento de dificuldade, a ação corajosa e solidária de pessoas como Marcelo Santos da Silva é um exemplo de humanidade e esperança em meio à adversidade.

Foto: G1