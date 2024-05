PC-AM prende empresário durante Operação Zedan por golpes contra idosos

A Polícia Civil do Amazonas, por intermédio da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santa Isabel do Rio Negro, desencadeou a Operação Zedan na última quarta-feira (08/05), resultando na prisão preventiva de Naum Goes Zedan por estelionato e apropriação de proventos de idoso. O empresário teria obtido cerca de R$ 60 mil em golpes aplicados contra pessoas idosas.





Segundo relatos do delegado John Castilho, responsável pela 76ª DIP, várias vítimas denunciaram Naum, informando que os crimes ocorriam quando visitavam sua loja em busca de realizar saques de benefícios previdenciários ou adquirir eletrodomésticos.

“Naum solicitava aos idosos seus cartões e senhas bancárias para efetuar os saques ou compras. Posteriormente, realizava diversos empréstimos, saques e até mesmo compras fictícias utilizando a máquina de cartão da própria loja, visando sacar os valores posteriormente”, explicou o delegado.

Em um dos casos, Naum reteve o cartão de uma idosa indígena, apropriando-se de sua remuneração e realizando diversos empréstimos em seu nome.

“A vítima acabou impossibilitada de sacar sua aposentadoria, enfrentando condições de extrema dificuldade. Na operação de prisão, também realizamos mandados de busca e apreensão de objetos e documentos relacionados aos crimes”, acrescentou Castilho.

Naum Goes Zedan será processado por estelionato e apropriação de proventos de idosos, permanecendo à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais.