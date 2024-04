Sedecti e Ciama discutem ações para implantação do plano de eficiência energética

O titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa, recebeu, nesta sexta-feira (26/04), o presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama), Aluizio Barbosa, para discutir ações relacionadas à eficiência energética. As medidas estão relacionadas à contenção de gastos ligados à economia de energia elétrica nos órgãos estaduais. O secretário Serafim destacou a importância da medida e saudou a Ciama pela elaboração do plano.





“Esse trabalho fantástico feito pela Ciama vai resultar em evitar o desperdício, geração de economia e fazer o menor consumo de energia, diminuindo as contas do Governo do Estado em relação a este item. Depois da Ciama, o trabalho será feito aqui na Sedecti. Providências serão tomadas exatamente nesta direção”, ressaltou Serafim.

O presidente da Ciama, Aluizio Barbosa, explicou sobre a existência do plano de eficiência energética e enfatizou sua importância para a diminuição de gastos públicos, pontuando o destino da sua aplicação para todo o Amazonas no âmbito da esfera dos órgãos estaduais.

“Por determinação do governador Wilson Lima, a Ciama elaborou um plano de eficiência energética que implantou, inicialmente, em suas dependências e resultou em uma economia de aproximadamente 30% na conta de energia elétrica. Conversamos com o secretário Serafim Corrêa, que trouxe essa experiência para a Sedecti. Pretendemos levar essa medida para a Sead e para a Casa Civil para implantar em todo o Estado, conforme determina nosso governador”, declarou.