Dupla que matou desafeto na saída de academia no Novo Aleixo é presa

Policiais civis prenderam Deiker Josué Campos Amundaray, 22, e Gabriel David Lima Damião, 21, envolvidos na morte de Gabriel Damasceno Waldman, 35, que foi atingido por vários disparos de arma de fogo no dia 12 de abril deste ano, na saída de uma academia na avenida Coronel Sávio Belota, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.





As prisões ocorreram no bairro Alvorada e na comunidade da União no Parque Dez de Novembro, zonas centro-oeste e centro-sul da capital, respectivamente.

Em coletiva de imprensa na sede da DEHS, o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade policial especializada, pontuou que se trata de mais uma ação bem-sucedida realizada pelas equipes policiais, que iniciaram as investigações logo após a ação criminosa e conseguiram efetuar a prisão da dupla.

“Hoje apresentamos os resultados da investigação sobre a morte de Gabriel Damasceno Waldman. O crime aconteceu no momento em que ele saía de uma academia de musculação em direção ao seu carro, quando foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo por criminosos que o aguardavam na saída do local”, relatou Cunha.

Conforme o delegado Danniel Antony, adjunto da DEHS, as investigações revelaram que Gabriel David Lima Damião atuou como uma espécie de “olheiro” durante dois dias na academia, com o objetivo de informar aos executores o momento ideal para o crime.

Segundo o delegado, o homicídio ocorreu em plena luz do dia, o que demonstra a frieza e periculosidade dos autores.

“Deiker foi o responsável pela locação do veículo utilizado pelos autores. Iremos continuar com as investigações em torno do caso para localizar e prender os demais envolvidos, bem como esclarecer a motivação”, afirmou Danniel Antony.

Deiker Josué e Gabriel David responderão por homicídio e ficarão à disposição da Justiça.