Receita Federal encontra maconha em caixas de som no CTCE dos Correios

MANAUS – O Serviço de Vigilância e Repressão ao Combate ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus (SEREP) realizou, na segunda-feira, (4), operações no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Correios que resultou na apreensão encomendas contendo caixas de som com skunk e canabidiol.

Após realizar procedimentos de análise de risco aduaneiro, o SEREP identificou encomendas saindo de Manaus com suspeitas de presença de drogas. Por conta dos indícios a Equipe K9 da Receita Federal em Manaus foi acionada e com a atuação dos agentes caninos Odin e Deco a suspeita da fiscalização foi confirmada.

Foram apreendidas encomendas contendo 2 caixas de som com 1 kg de Skunk, destinadas para São Paulo. Outra encomenda destinada para Salvador/BA também foi apreendida pela fiscalização por conter a substância psicoativa Canabidiol sem as devidas autorizações legais.