Reserva de água da Amazônia pode abastecer o mundo por mais de 200 anos

A Amazônia ocupa mais de 60% de todo o território brasileiro. Abaixo de toda essa área há uma vasta quantidade de água doce, que forma um oceano subterrâneo, capaz de abastecer o planeta por 250 anos.

O volume total de 162 mil quilômetros cúbicos é chamado pelos cientistas de Sistema Aquífero Grande Amazônia (Saga) e é quatro vezes maior do que o Aquífero Guarani. A região também está localizada no Brasil e ocupava o posto de maior do mundo.

Para se ter uma ideia do tamanho do Saga, os pesquisadores afirmam que ele, sozinho, seria capaz de abastecer o planeta inteiro durante 250 anos. “Um grande número de cidades que estão no vale amazônico pode ser abastecido com a água do Saga.

Santarém já faz isso em grande parte, Alter do Chão, Manaus. Várias cidades da Amazônia já utilizam desse recurso para o abastecimento público, para o abastecimento de pessoas.

Essa água pode ser usada para a indústria”, disse o professor de Geologia da Universidade do Pará Francisco Abreu.

Ainda conforme especialistas, o Saga e a vegetação amazônica dependem um do outro para que ambos possam existir. E é dessa relação entre aquífero e floresta que nascem as chuvas que irrigam quase todo o país.