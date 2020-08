Retorno alternativo é criado nas proximidades do Hospital Delphina Aziz

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolita de Manaus (Seinfra) anunciou, nesta sexta-feira (21), a implantação de um retorno alternativo nas proximidades do Hospital Delphina Aziz, na avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro/Centro.

O novo retorno será implantado no final de semana, para evitar mais transtornos no tráfego de veículos nesta sexta-feira.

A construção do retorno alternativo se dá em razão da existência de duas obras do Governo do Amazonas no trecho compreendido entre o entroncamento da avenida Torquato Tapajós com a Estrada do Tarumã e a avenida José Henriques (Anel Sul) e a obra de adequação e de construção de um novo retorno em frente à fábrica Whirlpool, também na avenida Torquato Tapajós.

Essas obras inviabilizaram momentaneamente os dois retornos mais próximos, sendo um deles em frente à fábrica Whirlpool e à Escola Municipal Vicente Cruz, o que levou o Departamento de Engenharia da Seinfra a buscar uma opção para facilitar o trânsito e evitar retornos distantes.