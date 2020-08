SSP-AM e Funai realizam ação em conjunto para proteção de comunidades indígenas

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em uma ação conjunta com a Fundação Nacional do Índio (Funai) e Marinha do Brasil, deslocou-se para o município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus) para dar apoio no controle fluvial no rio Marau e realizar visitas nas terras indígenas Andirá-Marau da etnia Saterê-Mawé.

A operação teve início no dia 31 de julho e foi finalizada nesta sexta-feira (21). O principal objetivo da ação é resguardar a comunidade indígena, evitando o contato com o vírus causador da Covid-19. Uma barreira sanitária foi instalada para o monitoramento e controle de acesso na divisa do rio Marau e Uripadi.

Durante a ação foram apreendidas bebidas alcoólicas, abordagens em embarcações não indígenas e ações de combate e prevenção da entrada de substâncias entorpecentes na comunidade.