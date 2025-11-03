Revista Científica 2025 do TCE-AM será lançada nesta quarta-feira (5) com premiação de artigos

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realiza, nesta quarta-feira (5 de novembro), às 9h30, o lançamento do primeiro volume da Revista Científica do TCE-AM 2025. O evento, aberto ao público, acontecerá no auditório da Corte e promete reunir servidores, acadêmicos e gestores públicos em torno da pesquisa e da inovação no controle externo.





Coordenada pelo vice-presidente do Tribunal, conselheiro Fabian Barbosa, a revista marca um novo capítulo na valorização do conhecimento técnico e científico dentro da instituição. Criada em 2024 por iniciativa da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, a publicação se consolida agora como espaço de difusão de ideias e de estímulo à produção intelectual.

“Terei muito orgulho em lançar mais esse número da revista, que cada vez mais tem discussões relevantes que nos levam a uma reflexão profunda sobre as práticas do controle externo e sobre aquilo que há de mais novo neste modelo de cuidado com o patrimônio público”, destacou Fabian Barbosa.

O lançamento deste primeiro volume integra as comemorações pelos 75 anos do Tribunal de Contas. O evento também será palco da premiação do 2º Concurso de Artigos Científicos realizado para a produção da publicação, sendo premiados os três melhores colocados.

Sobre a programação

A programação da manhã contará com o lançamento oficial da revista, a premiação do Concurso de Artigos Científicos, e uma palestra especial ministrada pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas da Paraíba, dr. Marcílio Toscano França Filho, com o tema “O Patrimônio Histórico como Patrimônio Público: Tribunais de Contas e Meio Ambiente Cultural”.

No período da tarde, os autores que compõem o primeiro volume da publicação farão a apresentação de seus artigos, em um espaço de diálogo entre autores, servidores e comunidade acadêmica, numa troca de experiências e valorização da pesquisa aplicada na administração pública.