Operação Natal Mais Seguro fortalece comércio e tranquiliza a população

A Operação Natal Mais Seguro 2025, lançada nesta segunda-feira (3/11) pelo governador Wilson Lima, no Centro de Manaus, irá reforçar o policiamento nas áreas de maior movimento comercial e bancário da capital e do interior. A ação mobiliza 1,6 mil policiais e tem o apoio de 1,5 mil câmeras do Sistema Paredão, trazendo mais tranquilidade para consumidores e lojistas durante o período de compras e festividades de fim de ano.





Para a autônoma, Socorro Costa, 38, que tem o hábito de fazer compras no Centro, a sensação de segurança é um fator essencial para o consumidor. “Você fica mais confiante porque está protegido, faz sua compra tranquilo. É muito importante para o cidadão ter segurança, fazer sua compras sem preocupação e medo”, destacou.

A Operação, coordenada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e integrada às forças de segurança do Estado, vai se estender até o início de janeiro de 2026. As ações ostensivas irão ocorrer nas principais áreas comerciais da capital, como o Centro, Vieiralves, Manoa, Alvorada, Parque 10 e avenida Hilário Gurjão. A operação também conta com o reforço de 500 alunos soldados da PMAM, que iniciam estágio supervisionado e passam a atuar nas ruas de Manaus até o início de janeiro de 2026.

As ações envolvem diversas modalidades de patrulhamento: viaturas, Rocam motos, cavalaria, ciclopatrulha e policiamento a pé, e contam com a mobilização dos Comandos de Policiamento Metropolitano (CPM), Especializado (CPE) e do Interior (CPI), além das unidades administrativas e do Serviço Extra Gratificado (SEG).

Quem também percebe os reflexos positivos da operação é o setor comercial. A vendedora em uma ótica no Centro, Lucelia Rodrigues, 32, reforça a importância do policiamento nesse período. “Nessa época de fim de ano é muito importante ter o policiamento. É mais segurança para a população. A gente se sente mais seguro até de andar nas ruas”, relatou a jovem.

O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas (FCDL-AM), Ezra Benzion, avalia que a segurança é fundamental para o bom desempenho do comércio. “Se não há segurança, não há comércio. Esse trabalho permite que as pessoas tenham uma boa experiência de compra com tranquilidade. Comércio seguro vende mais e arrecada mais impostos”, afirmou Ezra.

Sistema Paredão

Além do efetivo ampliado, o reforço tecnológico é um dos diferenciais da Operação Natal Mais Seguro 2025. O Sistema Paredão, com mais de 1,5 mil câmeras conectadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), permite o monitoramento em tempo real de pontos estratégicos, facilitando a identificação de situações suspeitas e o rápido deslocamento das equipes de policiamento.