Campanha antirrábica em Manaus oferece 33 locais para imunizar cães e gatos

A Prefeitura de Manaus está ofertando o serviço de vacinação de cães e gatos contra a raiva em 33 pontos fixos, distribuídos por todas as zonas geográficas da capital, dentro da etapa urbana da Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica de 2025, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A iniciativa visa facilitar o acesso dos tutores ao serviço e a vacinação feita de casa em casa.





O médico veterinário Rodrigo Araújo, gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, destaca que a lista de pontos fixos inclui 30 clínicas veterinárias, além do próprio CCZ, que fica no bairro Compensa e oferta a vacinação de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h, e dos centros de convivência Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, e Prefeito José Fernandes, no São José, que atendem de segunda a sábado, das 8h às 12h.

A lista de locais, endereços e horários, conforme Rodrigo, pode ser consultada em https://bit.ly/FixosAntirrábica. Ele orienta os tutores a observar os dias e horários de atendimento escolhido, antes de levar seus animais para receber a vacina.

O gerente do CCZ explica que a vacinação contra a raiva é obrigatória e anual para caninos e felinos saudáveis, com idade a partir de três meses. “Essa estratégia busca proteger tanto os animais quanto as pessoas, que podem contrair o vírus da raiva pela mordida ou lambida de um animal doente. É uma moléstia grave, que ainda não tem cura nem tratamento, sendo letal em quase 100% dos casos”, alerta.

Visitação

De acordo com Rodrigo Araújo, mais de 94 mil animais, entre cães e gatos, já foram imunizados na fase urbana da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal da prefeitura. A mobilização iniciou no último dia 1º/10, promovendo visitas de casa em casa para imunização de cães e gatos contra a raiva, em todos os bairros da zona urbana da cidade.

As visitas domiciliares, conforme Rodrigo, são realizadas de segunda-feira a sábado, no horário matutino, atualmente conduzidas por 241 vacinadores e registradores, que atuam em duplas, devidamente identificados e uniformizados com camisetas da campanha. “Pedimos que os tutores estejam atentos ao chamado das equipes em sua rua, e não deixem passar a oportunidade de vacinar seus bichos em casa”.

O gerente do CCZ relata que todos os vacinadores passaram por treinamento voltado à atuação na campanha antirrábica, abrangendo conteúdos como o manejo correto dos animais, conservação das vacinas, registro de doses aplicadas e medidas de biossegurança.

“Todos eles foram também qualificados para realizar a busca ativa e sinalização de novos casos de esporotricose, durante as visitas durante a ação de vacinação casa a casa. O objetivo é fortalecer o controle da doença, que pode afetar animais e seres humanos”, acrescenta.

Mobilização

A meta da campanha antirrábica neste ano, de acordo com Rodrigo Araújo, é imunizar 282.400 animais, dos quais 202.400 cães e 80 mil gatos. Durante a etapa rural da estratégia, realizada de abril a junho deste ano, foram vacinados 6.775 animais, sendo 5.225 cães e 1.550 gatos, nas comunidades fluviais e terrestres.

O CCZ Manaus mantém um canal para informações e esclarecimento de dúvidas da população sobre a campanha de vacinação antirrábica, por meio do WhatsApp, nos números (92) 98842-8359 ou 98842-8484.