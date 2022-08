Ricardo Nicolau pede ‘basta’ ao passado e firma compromissos com o povo amazonense

Candidato pede que população escolha entre continuar no caos ou avançar para o futuro com ZFM fortalecida, novos empregos e melhor saúde do Brasil.

O candidato ao governo do Amazonas pela Coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade / PSB), Ricardo Nicolau, convocou a população a fazer uma escolha entre o caos que o Amazonas vive há 40 anos e uma transformação segura e viável para o estado. O pedido foi feito durante o primeiro programa eleitoral para rádio e TV, que foi ao ar nesta sexta-feira, 26.

Ricardo Nicolau destacou que os eleitores estão diante da chance de impedir que os mesmos grupos políticos sigam no comando do Estado, após mais de quatro décadas sem realizarem benefícios reais para o povo. O candidato também criticou a administração de Wilson Lima pelo cenário caótico em todas as áreas do governo, com ênfase na saúde, segurança e emprego.

“Nesta eleição, vamos fazer uma escolha: continuar no passado ou avançar. Hoje, somos vítimas da incompetência do atual governo. O Amazonas é o segundo estado mais pobre do Brasil. Enquanto a violência diminuiu no país, aqui só aumenta. Na rede pública, pacientes enfrentam a fila da morte sem esperança. Nossos irmãos estão passando fome. E na Covid, Wilson Lima nos causou dor e vergonha perante o mundo. Basta!”, ressaltou Ricardo Nicolau.

Mudança de verdade

Ricardo Nicolau afirmou que é possível fazer as melhorias que o Amazonas precisa se a população eleger o seu projeto de governo, baseado em competência administrativa, gestão eficiente da máquina pública, transparência nos gastos e na criação de novos polos de desenvolvimento econômico para gerar empregos em todos os 62 municípios.

“Assumo aqui um compromisso: governador respeitado, Zona Franca forte, novos polos de desenvolvimento em Manaus e no interior, e o Amazonas inserido na economia do século 21. Vamos realizar essa grande transformação”, assegurou o candidato.

Nós, o povo

Com 25 anos de vida pública e larga experiência como gestor tanto no setor público quanto no privado, Ricardo Nicolau ingressou na política em 1996, já foi vereador de Manaus e cumpre atualmente o quinto mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), órgão que presidiu entre os anos de 2011 e 2012.

O candidato lidera a Coligação ‘Nós, Povo’, que tem como candidata a vice-governadora a professora Cristiane Balieiro (PSB). O grupo também possui mais de 60 candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal e senador.