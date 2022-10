Mais rico que o rei: de onde vem a fortuna do premiê britânico

O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, chama atenção não só pela notoriedade do cargo que conquistou, mas também pelo tamanho de sua fortuna.

Ao lado de sua esposa, Akshata Murty, a estimativa é de que o patrimônio da família chegue a incríveis 730 milhões de libras, algo como R$ 4,4 bilhões — o que faria casal uma das 250 famílias mais ricas da Grã-Bretanha.

A quantia equivale a mais que o dobro do que se estima que seja o patrimônio pessoal do Rei Charles III, que gira entre 300 milhões a 350 milhões de libras.

Rishi Sunak é conhecido por ter uma carreira de sucesso nos negócios, mas o grosso do dinheiro vem do casamento. Sua esposa Akshata é filha de N. R. Narayana Murthy, cofundador da gigante de tecnologia indiana Infosys. A empresa é uma das líderes globais de engenharia de softwares.

Narayana Murthy sozinho tem fortuna avaliada em US$ 4,5 bilhões, segundo a Forbes. Ele é a 41ª pessoa mais rica da Índia e está entre os 700 mais ricos do mundo no ranking de bilionários da revista.

Akshata tem hoje cerca de 1% de participação na Infosys, que equivale a cerca de US$ 700 milhões (cerca de R$ 3,7 bilhões). Ela também é dona da Catamaran Ventures UK, a filial britânica da empresa de venture capital e private equity de seu pai.

Mas o novo primeiro-ministro tem sua parte na fortuna, feita durante carreira no mercado financeiro. Sunak tem uma trajetória de 2001 a 2004 como analista do banco de investimento Goldman Sachs. Nos anos seguintes, tornou-se sócio de dois fundos de hedge, o TCI e o Theleme Partners.

A família Sunak teve oportunidade de fazê-lo frequentar a prestigiada escola particular Winchester College. No ensino superior, estudou filosofia, política e economia na Universidade de Oxford. Ele ainda fez um MBA na Universidade Stanford, nos Estados Unidos. Foi lá que ele conheceu Akshata, sua futura esposa.

Primeiro líder não branco

Sunak substitui Liz Truss, que deixou oficialmente o cargo na terça-feira (25). O país vive anos de crescimento baixo e, pela primeira vez em 40 anos, tem inflação acima dos 10%. Ele é o primeiro líder não branco do Reino Unido — ele tem ascendência asiática.

O novo premiê, que já foi chefe do Tesouro do governo, venceu a corrida pela liderança do Partido Conservador na segunda-feira. A única rival, Penny Mordaunt, cedeu e desistiu depois de não atingir o limite de 100 legisladores conservadores necessários para permanecer na corrida

Agora, ele precisa estabilizar o partido e o país em um momento de turbulência econômica e política. Ele é o terceiro primeiro-ministro do Reino Unido neste ano.

Liz Truss ficou apenas 45 dias no cargo. Ela deixa uma economia mais cambaleante do que encontrou e um partido dividido.

g1