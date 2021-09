Roberto Cidade visita Tefé e participa de inauguração de Centro de Tempo Integral

Em visita ao município de Tefé, a 523 quilômetros de Manaus, na região do Médio Solimões, nesta sexta-feira (10), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), participou da inauguração do Centro Educacional de Tempo Integral (CETI) Francisco Hélio Bezerra Bessa.

Ao lado do deputado Carlinhos Bessa (PV), vice-presidente da Aleam e sobrinho do ex-prefeito de município que dá nome à unidade de ensino, Cidade prestigiou homenagem ao ex-prefeito, destacando seu trabalho em prol do desenvolvimento da região.

“Fomos recebidos com festa pelos moradores de Tefé que, em peso, vieram prestigiar a inauguração desse CETI. Essa é a prova do carinho que o povo tem com o Hélio Bessa, tio do meu amigo Carlinhos Bessa. Ele foi um homem que trabalhou duro por esse povo e, sem dúvida nenhuma, merece essa homenagem”, afirmou.

O CETI Hélio Bessa possui uma grande estrutura, com piscina, campo de futebol, salas climatizadas, laboratório de informática e todo o suporte para que as aulas sejam ministradas com qualidade.

“É um espaço muito bonito e de muita importância para a população de Tefé. Investir em educação é investir no nosso futuro”, disse Roberto Cidade.

Além do presidente da Aleam e de Carlinhos Bessa, também prestigiaram a inauguração do CETI Hélio Bessa os deputados estaduais Adjuto Afonso (PDT), Abdala Fraxe (Podemos), Dr. Gomes (PSC), João Luiz (Republicanos), Saullo Vianna (PTB) e Therezinha Ruiz (PSDB). O deputado federal Átila Lins (Progressistas) também esteve na solenidade.

Hélio Bessa

Francisco Hélio Bezerra Bessa foi prefeito de Tefé por três mandatos e era conhecido no município pela forma carismática e gentil que tratava a população.

Ele faleceu em novembro do ano passado vítima de um ataque cardíaco.