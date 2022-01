Roberto Cidade volta a pedir que população se vacine contra a Covid-19

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), voltou a defender, nesta terça-feira (11), a necessidade de vacinação contra a Covid-19 por parte da população amazonense. “Temos visto um aumento considerável de casos positivos no início deste ano e sabemos que a variante ômicron já está em circulação por aqui. E sabemos que para quem completou seu ciclo vacinal, a possibilidade de evolução para um quadro mais grave é muito difícil. Por isso, mais do que nunca, é importante que todo mundo tome as duas doses da vacina e, quem já estiver no prazo, tome a dose de reforço”, explicou.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa), somente na capital, 128.960 pessoas ainda não receberam a primeira dose e 271.785 não completaram o esquema das duas doses. “Manaus já atingiu um percentual de 80% da população vacinada, mas ainda tem muitas pessoas que ainda não procuraram os postos para se proteger desta doença. Mas, no interior, muitos municípios estão ainda com uma cobertura muito baixa”, continuou.

Em 2021, a vacinação foi uma das principais bandeiras defendidas pelo presidente da Aleam. Em diversos momentos, durante as Sessões Plenárias, Cidade se pronunciou sobre a necessidade das pessoas concluírem o ciclo vacinal, tomando a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. “Sempre defendi a vacinação porque entendo que só com a vacinação da população iremos diminuir a propagação do vírus e, assim, retomar à normalidade na economia e na nossa vida social”, destacou.

Reforço dos protocolos

Na Assembleia, o deputado já determinou, neste início de ano, que a Diretoria de Saúde reforce os protocolos de biossegurança para uma maior proteção de servidores e visitantes, tanto com relação à Covid-19, como com relação às síndromes gripais. Os protocolos incluem a obrigatoriedade do uso de máscara e medição da temperatura para todos os que entram no prédio, a disponibilização de álcool em gel em todos os setores, o controle do distanciamento entre as pessoas e a sanitização dos ambientes.

“Pedi também que fossem retomadas as visitas a todos os setores e gabinetes da Aleam, para reforçar essas informações de orientação sobre os protocolos, mas principalmente a conscientização sobre a importância da vacina”, disse o presidente.