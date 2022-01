Veja 20 dicas para cuidar do carro em tempos de fortes chuvas

As chuvas chegaram com tudo, com uma intensidade provocada pelo La Niña e as mudanças climáticas.

Uma grande preocupação é com o motorista quando enfrenta uma enchente dentro do carro ou não está preparado com temporais daqueles que o limpador de para-brisa não vence a quantidade de água que desaba.

Para enfrentar as chuvas com segurança no trânsito, o engenheiro mecânico e especialista em manutenção de automóveis, Denis Marum, dá dicas de algumas ações preventivas que devem ser tomadas para não ficar em perigo ou danificar o carro: “Só no meio do temporal, percebemos que era necessário trocar a palheta do para-brisa ou a bateria, porque há sobrecarrega com a parte elétrica acendendo as lanternas, ar condicionado, desembaçador traseiro e o rádio para saber qual melhor alternativa de trânsito. Todos os motoristas devem checar esses itens, mas os que têm carros com mais de dois anos devem ter cuidado especial para o estado da bateria”, alerta.

Dicas de prevenção para enfrentar os dias de chuva:

1. a bateria deve estar em bom estado e bem carregada.

2. palhetas do para-brisa não podem estar ressecadas;

3. água do esguicho deve ter líquido desengordurante;

4. luzes das lanternas devem estar em perfeito estado;

5. pneus não podem estar carecas;

6. verifique o sistema de freios;

7. desembaçadores traseiro e dianteiro devem estar funcionando;

8. borrachas das portas devem estar em bom estado para vedar a entrada de água;

9. a dica principal é evitar entrar em áreas alagadas.

10. fique atento aos aplicativos de trânsito e no noticiário de rádio para saber como evitar as áreas alagadas.

“Não enfrente a enchente achando que pode ultrapassá-la. Como os veículos têm os comandos elétricos, é muito fácil o carro dar pane e você ficar no meio da água”, explica Marum.

Em caso de estar no congestionamento e a água subir rápido, procure:

1. não deixar de acelerar o carro durante toda travessia;

2. passar em 1ª marcha e devagar (porque a aceleração do carro evita a entrada de água pelo escapamento);

3. evitar marola para que a água não alcance a entrada do filtro de ar. Verifique a passagem de caminhões e carros ao seu lado ou em sentido contrário;

4. se o carro morrer, não tente fazê-lo pegar. Peça ajuda e retire-o do local onde está parado.

5. saiba que a altura máxima, para passar numa área alagada, é a metade da roda.

Para quem foi vítima de alagamentos e o carro ficou na água, é preciso ser rápido na manutenção interna do veículo e, também, nos cuidados com o motor. “Depois de enfrentar a enchente, o carro precisa ir para uma oficina e passar pela verificação detalhada e lavagem interna completa, senão a perda e a desvalorização serão ainda maiores”, comenta Marum.

1. é necessário trocar os óleos do motor, transmissão e diferencial do veículo;

2. limpar a parte externa do radiador;

3. verificar o filtro de ar e água nos faróis;

4. fazer limpeza no sistema de freios;

5. fazer a limpeza interna: lavar bancos, carpete e forrações para evitar o mau cheiro.