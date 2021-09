Rocam apreende adolescente com drogas e arma no bairro Betânia

Em ação policial no bairro Betânia, na zona sul de Manaus, a equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) apreendeu, na noite de sexta-feira (03), um adolescente, de 17 anos, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.

A guarnição da Rocam, viatura 9841, recebeu denúncia anônima por volta das 22h10, informando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes no beco São Joaquim, bairro Betânia. Chegando ao local, e identificaram um jovem com as mesmas características repassadas na denúncia e realizaram abordagem.

Na revista, foram encontradas com o suspeito algumas porções de entorpecentes com aspecto de cocaína (524 porções), oxi (350 trouxinhas) e maconha (50 cigarros). Questionado sobre a procedência do material ilícito, o menor informou que tinha mais porções escondidas no terreno de uma igreja. A equipe foi ao local e, após buscas, localizou o restante das drogas.

Diante das circunstâncias, o adolescente foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), para as providências cabíveis, onde foi constatado que ele tem antecedentes criminais.