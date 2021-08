Rocam Motos prendeu mais de 200 infratores durante ações policiais em Manaus

Com agilidade no atendimento de ocorrências e melhor alcance aos locais de difícil acesso da capital, a 3ª Companhia de Motocicletas Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam Motos) atua de forma eficaz no combate à criminalidade. Desde sua implantação pelo governador Wilson Lima, em agosto de 2020, a Rocam Motos já prendeu 213 criminosos e apreendeu 104 armas de fogo.

O secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, disse que o batalhão de motocicletas é um dos avanços na segurança da gestão Wilson Lima. “Esse programa veio para reforçar o combate ao crime, em Manaus, com enfoque na atuação nas áreas comerciais e nas regiões onde é difícil acessar de viaturas de quatro rodas. Já foram mais de 200 prisões e outras ações importantes para gerar mais segurança ao nosso povo”, disse.

O comandante da Rocam Motos, capitão Michel Villarindo, explica a importância do patrulhamento com ênfase nas áreas comerciais. “A Companhia de Motopatrulhamento foi reativada para atuar em foco nas áreas comerciais, haja vista a dificuldade de mobilidade de uma viatura quatro rodas perante o trânsito da nossa cidade”.

Veículos com restrição de roubo também foram recuperados. Ao todo, foram 23. As equipes também tiraram das ruas cerca de 63 quilos de entorpecentes.

O comandante da Rocam, major Wener Vieira, ressalta os avanços na produtividade do Batalhão. “No geral, desde que a Companhia foi reativada houve um aumento de 30% da produtividade do Batalhão, estando diretamente associado a essa elevação”, explica.

Os benefícios são inúmeros. Além do baixo custo com a manutenção, a motocicleta utilizada possui controle de tração, tanque de combustível para 20 litros e sistemas de iluminação sonoro e luminoso adaptados para a atividade policial.

Denúncias – A Polícia Militar está nas ruas para garantir a segurança da sociedade. O canal de denúncia da Rocam é o número (92) 99280-7574. Qualquer denúncia é feita de forma anônima com a identidade preservada.