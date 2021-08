Rodoviários aprovam ‘greve geral em Manaus’ para a próxima sexta feira (06)

Os trabalhadores dos transportes rodoviários de Manaus, terminaram de aprovar greve geral na próxima sexta feira (06).

Na Assembléia da categoria realizada na tarde desta terça feira (03), na sede do Sindicato, ficou decidido que eles vão parar todas as linhas de ônibus se os empresários não cumprirem com as suas obrigações trabalhistas.

O motivo da greve, segundo o motorista Félix Nogueira, é por falta do pagamento do Ticket-Alimentação e os salários atrasados. “Se os empresários não pagarem os salários até sexta feira, a categoria entra em greve”, anunciou ele.

A categoria vem ao longo do ano em luta aberta contra os donos de empresas de ônibus em Manaus. O Sindicato da categoria tem denunciado desde golpe da falência até atrasos de pagamentos dos salários.