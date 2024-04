Rodoviários tentam se infiltrar sorrateiramente no Sindespecial, mas são ‘rechaçados’ pela categoria

Chegou à redação do portal Correio da Amazônia, uma informação da diretoria do Sindicato dos Transportes Especial (Sindespecial), confirmando a intenção do vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Josildo de Oliveira, seu irmão e de meia dúzia de diretores mal intencionados, querendo se infiltrar na categoria do Especial, Fretamento e Escolar.





O objetivo deles é o de ‘montar chapa irregular e suspeita’ e, assim, se infiltrar sorrateiramente no Sindespecial para tumultuar as eleições de 2026.

O vice-presidente do Sindespecial, Gabriel Enock, chama a atenção da categoria para a ‘bando’ que está tentando confundir os associados, prometendo coisas que eles não conseguem nem para a categoria do Rodoviários, além de plantar fake news para tentar desorganizar o Sindicato mais bem estruturado da região.

Leia o texto do Sindespecial, na íntegra:

Bom dia a todos,

Vamos ficar atentos porque tem uns pi*antras do Sindicato dos Rodoviários se infiltrando no sistema do Sindespecial.

Nos últimos dois meses, o Josildo de Oliveira e mais um bando deles, se infiltraram no nosso sistema para tentar uma ação contra a diretoria do Sindespecial e forçar a participação deles na nossa eleição em 2026.

Tocando o terror

O Josildo e o bando dele, mandam as empresas dar justa causa para os trabalhadores e depois, voltam lá na porta da empresa expondo os colegas associados, dizendo que estavam ‘quebrando’ a justa causa.

Acontece que tudo é uma jogada deles para enganar os trabalhadores. A justa causa nunca existiu e eles fazem isso para dizer que foi o ‘candidato Jaildo dos Rodoviários’ quem tirou a justa causa e pedir voto para o vereador que não faz nada nem para a sua categoria.

Desespero

Eles estão desesperados porque em 2025 terá eleição do Sindicato dos Rodoviários e quase toda a diretoria dos Rodoviários está inelegível. Eles não prestaram conta de R$ 25 milhões que entraram no Sindicato dos Rodoviários e eles não prestaram conta. Não tem como provar onde foi que eles gastaram esta montanha de dinheiro.

Ficha suja

Como são ficha suja, Josildo está querendo tomar outro sindicato para tentar sobreviver, só que eles esquecem, que vão ficam inelegíveis em qualquer sindicato que tentar entrar. Eles não tem como quitar a dívida na justiça, não tem como pagar. Não tem como devolver.

O único que ‘está legível’ e não esta ‘tramando’ contra o Sindespecial, é o atual presidente dos Rodoviários, Givancir Oliveira.

Estamos passando essa informação para que todos fiquem cientes do perigo que é ver estes bando andando pelas garagens das empresas do Sindespecial …

Tem até um meme nas redes sociais, veja: