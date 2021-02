Rodrigo Bocardi revela que já foi ameaçado por Nego Di

O jornalista Rodrigo Bocardi contou em uma entrevista para a rádio CBN que já foi ameaçado por Nego Di. O humorista foi o terceiro eliminado do ‘BBB 21’ com 98,76% dos votos, rejeição recorde da história do programa. Bocardi afirmou que o ex-BBB não passa de um “valentão”.

“Eu não quis falar nada ontem, até porque não tinha a expulsão de Nego Di, até porque isso que vou contar agora reflete muito o que é a vida e tem tudo a ver com o grande assunto dia, que envolve também um valentão, aquele soberano, que está acima de todos e de tudo, que acha que pode dominar o mundo e desrespeitar quem quer que seja”, falou.

Bocardi contou que os ataques não fora direcionados apenas a ele, mas também a sua família: “Nego Di, esse mesmo Nego Di, ele, que hoje no programa da Ana Maria Braga quase chorou, dizendo que o filho está sendo ameaçado, que não pode ir para a escola, que ele está sofrendo ameaças inclusive de morte.

Esse mesmo Nego Di foi quem fez uma acusação seríssima contra mim no mês de abril e que todos os seguidores dele, já que ele fez uma ameaça, do Rio Grande do Sul, na sua maioria, endossaram a crítica que ele fez e começaram a perturbar a minha vida e a da minha família com a maior intensidade possível que vocês possam imaginar”.

Rodrigo Bocardi, na CBN, dizendo que sofreu ameaças de Nego Di e seus seguidores no ano passado

“Vamos fazer seu corpo de lego”, escreveu um.#BBB21 pic.twitter.com/0BTp8P4IO9 — Henrique Brazão ☭🏳‍🌈⚔⚡ (@minerobrazao) February 17, 2021

