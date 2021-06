Santa Etelvina recebe Balcão do Consumidor nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (25), o Balcão do Consumidor acontece na rua Francisco Moreira, em frente ao bloco 34 do residencial Manauara 1, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. Das 8h às 12h, os moradores terão acesso a serviços de orientação jurídica e abertura de reclamações referentes a consumo.

Interessados no atendimento deverão estar munidos da carteira de identidade (RG), CPF, comprovante de residência, cópia das três últimas faturas (água ou luz) ou documentos relacionados ao serviço solicitado.

Uma equipe composta por conciliadores da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC/Aleam) estará disponível para atender à população com problemas relacionados às questões de consumo.

Durante a ação, serão adotados todos os critérios de organização e protocolos de higiene recomendados pela Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), como a obrigatoriedade do uso de máscara, distanciamento social e disponibilização de álcool em gel aos presentes.