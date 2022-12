Santander abre 60 bolsas de estudo para jovens em cursos direcionados para várias habilidades

A iniciativa Santander Young Leaders for Education vai levar 60 jovens para uma agenda acadêmica e social em Valência, na Espanha;

O Santander Universidades, em parceria com a Universidade de Valência, na Espanha, abre inscrições para 60 bolsas de estudo do Santander Young Leaders for Education. A ação busca dar voz a jovens engajados pelo desenvolvimento da educação por meio de mentorias online e intercâmbio na universidade espanhola.

Os cursos serão direcionados para habilidades como liderança, comunicação, pensamento disruptivo, entre outros. Após a rodada de mentoria, os bolsistas participarão de uma agenda acadêmica e social em Valência por cinco dias, dentro do V Encontro Internacional de Reitores da Universia, braço educacional do Santander que promove o papel da universidade como força motriz para um desenvolvimento socioeconômico mais sustentável. O evento será realizado nos dias 8, 9 e 10 de maio de 2023. Inscrições pelo site do Santander até o dia 10 de dezembro.

Os selecionados receberão treinamento online por professores da Universidade de Valência e sessões presenciais sobre os temas do Encontro Internacional: formação ao longo da vida e aprendizagem contínua; impulso ao empreendedorismo e à inovação; e redes e interconexões entre as universidades. “O Santander Universidades trabalha em prol de mais oportunidades para quem sempre busca formas de se aperfeiçoar na vida acadêmica e no mercado de trabalho. Esta é uma ótima oportunidade para os jovens se conectarem a uma rede ampla e global de estudantes e docentes, além de dar espaço para que sejam protagonistas de uma discussão a respeito do futuro da educação no principal fórum global de lideranças do ensino superior”, explica Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades do Brasil.

Os custos da viagem, alojamento, alimentação e toda a manutenção da permanência para o bolsista serão pagos integralmente pelo Santander, que também premiará três dos 60 alunos com aproximadamente R$ 5.000 em um pitch sobre os eixos do Encontro Internacional, apresentado para um júri da universidade

O processo seletivo será feito a partir da seleção dos 500 candidatos com melhor desempenho no teste Clevry Assessment. A Universidade de Valência escolherá 60 bolsistas a partir da avaliação de uma carta de motivação, questionário sobre a visão geral sobre o futuro da educação, currículo e perfil no LinkedIn. Como pré-requisito, os participantes devem ter mais de 18 anos, estarem matriculados ou terem finalizado os estudos até 2019 em uma das universidades conveniadas do Santander em cursos de graduação, mestrado ou doutorado.

Santander e seu apoio a Educação Superior

O Santander Universidades já impactou a vida de mais de 790 mil estudantes, profissionais e empreendedores por meio de programas gratuitos, muitos deles realizados em parcerias com as 1.200 universidades de 22 países que estão presentes. Ao longo de 25 anos de atuação, este sólido compromisso com a educação superior destinou mais de € 2 bilhões a iniciativas acadêmicas, que viabilizaram a oferta de mais de 790 mil bolsas de estudo. A cada ano, o Santander Universidades investe em educação mais de R$ 40 milhões e, apenas em 2021, 33 mil bolsas foram destinadas para estudantes de todo o Brasil e para 2022 a proposta é entregar mais de 35 mil bolsas de estudo. Essa atuação levou o Santander a ser reconhecido como a empresa que mais investe em educação no mundo, de acordo com o Informe Varkey / UNESCO / Fortune 500 de 2018.