Projeto social entrega doação para abrigos e famílias em situação de vulnerabilidade

O projeto social Amigos do Reino fez a doação de, aproximadamente, uma tonelada de proteínas e mais de 70 cestas básicas para abrigos e famílias em situação de vulnerabilidade social da capital. As doações foram entregues, nesse sábado (03/12), e são frutos de arrecadações de várias pessoas que fazem parte do projeto que completa um ano de existência, no próximo dia 25 de dezembro.

O trabalho é desenvolvido por um grupo de profissionais liberais que se reúnem todos os meses para fazer a ação social com doações para os abrigos e famílias que precisam desse apoio na cidade de Manaus.

Entre os abrigos beneficiados, está o Coração do Pai, onde as doações vão ajudar a trazer mais qualidade para o trabalho de acolhimento da instituição. As doações também alcançaram as famílias em situação de vulnerabilidade social que fazem parte do Programa de Apoio Nutricional da igreja da Restauração, no bairro da Praça 14.

Um dos idealizadores do projeto, Diego Gonçalves, destaca a importância desse apoio para as famílias. “Esse trabalho é muito importante porque leva mais esperança e amor para as famílias de nossa cidade que precisam muito desse tipo de ajuda. Fazemos isso de coração para levar mais alegria para a mesa de muitas pessoas; agradeço a todos que colaboraram nas mais diversas maneiras”.

Ampliação – Em um ano de trabalho, Diego afirma que o projeto vai ampliar sua atuação para 2023. “Vamos criar ferramentas e banco de cadastro para emprego e geração de renda, com oferta de cursos. A proposta é que todas as famílias sejam geradoras de renda e tenham mais oportunidades de crescimento financeiro”, disse.