São Paulo de Olivença terá plano de vacinação fiscalizado

O plano de vacinação contra a covid-19 em São Paulo de Olivença (a 983 quilômetros de Manaus) será fiscalizado. O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou Procedimento Administrativo para acompanhar os atos administrativos.

Serão fiscalizados a aquisição de medicamentos necessários, insumos, e especialmente, a aquisição, monitoramento e reposição do fornecimento de oxigênio. Além disso, a aparelhagem utilizada no combate à proliferação do covid-19 na cidade de São Paulo de Olivença também passará por verificação.

A ação será feita pela administração pública direta e indireta.