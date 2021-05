Sasha Meneghel se casa com João Figueiredo

Sasha Meneghel agora é uma mulher casada. A jovem de 22 anos foi quem deu a notícia em suas redes sociais.

Com uma declaração, Sasha publicou foto ao lado de João Figueiredo e mostrou a troca de alianças: “Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha vida sorrindo do seu lado”.

A influenciadora ainda escreveu uma frase em inglês na legenda e revelou que mudou seu nome: “Promise to love and cherish you forever, Sasha Meneghel Szafir Figueiredo” (em português “Prometo te amar e cuidar de você para sempre”).

João respondeu nos comentários, também fazendo as juras de amor: “Vou te amar e te cuidar pra sempre”.

Fãs e famosos se mostraram empolgados com a revelação. Amiga de Sasha, Bruna Marquezine deixou um comentário: “É oficial! Que sejam ainda mais felizes! Seus lindinhos!”. “Muitas felicidades. Lindos!”, escreveu Lívian Aragão.

Um detalhe que chamou a atenção dos internautas é que Sasha usou um look moderno, combinando seu vestido com um tênis.

Confira abaixo a publicação completa feita pela filha de Xuxa Meneghel.

Fonte: R7