Seap doa roupas e máscaras faciais para refugiados atingidos pela enxurrada

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizou, nesta quarta-feira (05/05), uma doação para os refugiados afetados pela enxurrada que atingiu o posto de triagem da “Operação Acolhida”, em Manaus, na segunda-feira (03/05). Os donativos foram entregues na sede da Vila Olímpica de Manaus, onde 89 pessoas foram abrigadas temporariamente.

A ação humanitária promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), motivou os colaboradores da Seap a se mobilizar e recolher entre seus pertences, peças de roupas e calçados, que estavam em bom estado de conservação, mas não eram mais utilizadas por eles.

Além da rouparia, foram doados também máscaras faciais descartáveis e peças íntimas masculinas e femininas, confeccionadas pelos reeducandos do programa de ressocialização “Trabalhando a Liberdade”, na fábrica de costura instalada no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat). Ao longo da semana, mais itens serão doados, entre eles chinelos, também produzidos por internos do Ipat.

“Muitas famílias imigrantes perderam roupas e documentos pessoais, então toda ajuda é necessária para fazê-los se sentirem acolhidos. É um momento triste que nos exige a prática de gestos de solidariedade para com o próximo”, disse a chefe do Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc), Keyla Prado.

Doações – Qualquer pessoa interessada em ajudar os refugiados pode doar roupas, calçados, alimentos e materiais de cama e banho na sede da Vila Olímpica de Manaus, localizada na Av. Pedro Teixeira, 400, bairro Dom Pedro, das 8h às 17h.