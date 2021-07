Seap emite 24 RG para internos do CDPM 1

Dando continuidade ao cronograma anual de ação de emissão de Registro Geral (RG) no sistema prisional do Amazonas, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) emitiu, nesta quinta-feira (22/07), a identificação civil de 24 internos do Centro de Detenção Provisória de Manaus 1 (CDPM 1), localizado no ramal do Km 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).

A ação, coordenada pelo Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc), foi realizada por meio da parceria da Seap com a cogestora New Life Gestão Prisional e o Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

De acordo com a chefe do Deresc, Keyla Prado, o documento é essencial para a efetivação dos direitos da pessoa privada de liberdade. “Ter a documentação em dia é um dos requisitos obrigatórios para a inclusão dos presos nos programas e projetos de ressocialização ofertados pela Seap, bem como para as demais atividades regulares que realizamos no sistema”, explicou Prado.

Próximas ações – No mês de agosto, o mutirão de cidadania irá passar pelo Centro de Detenção Provisória de Manaus 2 (CDPM 2) e a Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).