População deve apresentar documentação exigida para ter acesso à vacina

O segundo dia do mutirão Vacina Amazonas está acontecendo nesta quinta-feira (22/07), com foco na aplicação da primeira dose da população acima de 18 anos e para a população que precisa completar o esquema vacinal com a segunda dose. Para receber a vacina, a população precisa estar atenta à documentação exigida.

A população que vai tomar a primeira dose tem obrigatoriamente que apresentar um documento de identidade original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia). É recomendado que o usuário faça cadastro prévio em https://imuniza.manaus.am.gov.br/.

“Nós estamos trabalhando num momento sério da vacinação, o que exige que nós tenhamos um controle, por uma questão de transparência e identificação social. A pessoa precisa confirmar que é ela mesma, através dos documentos de identificação, naquele local está tomando a vacina, por isso precisa trazer identidade, CPF e comprovante de residência, original e cópia, porque uma via fica conosco para ter esse controle”, explicou o secretário executivo de Controle Interno, Silvio Romano.

Já para a população que vai completar o esquema vacinal, também é necessário a apresentação do cartão de vacina, com a comprovação da primeira dose. Em caso de perda do cartão de vacinação, uma segunda via do documento pode ser solicitada no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa Manaus), na Ouvidoria Municipal do SUS.

“É muito simples, é só entrar no site da ouvidoria municipal e solicitar a segunda via da carteira, e a Semsa Manaus vai emitir a segunda via e enviar para você se vacinar sem nenhum problema”, reforçou o secretário.

O mutirão de vacinação está ocorrendo na Arena da Amazônia, no Centro de Convenções Vasco Vasques – Segunda Etapa e no Sambódromo com horário estendido até meia noite. Além dos três postos, outros 12 pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus funcionarão no horário habitual, das 9h às 16h.

Mutirão – A terceira edição do mutirão em Manaus vacinou mais de 41 mil pessoas até meia noite de quarta-feira (21/07). A força-tarefa continua nesta quinta-feira (22/07) das 9h à meia-noite.

A meta do Governo do Amazonas é vacinar 60 mil pessoas nos dois dias de mutirão.

Com mais essa ação, o mutirão da campanha Vacina Amazonas alcança 15 edições, em pouco mais de um mês, desde a primeira edição realizada em Manaus.