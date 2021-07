Governador anuncia parceria com a Infraero para reformar aeródromos no interior do AM

O governador Wilson Lima anunciou parceria com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) que resultará na modernização de 13 aeródromos no interior do Amazonas.

O Protocolo de Intenções do Projeto Aero Amazonas foi assinado pelo governador do Amazonas e o presidente da Infraero, brigadeiro Paes de Barros, nesta quinta-feira (22/07), em Brasília (DF).

A construção de melhores infraestruturas aeroportuárias é uma necessidade no interior, destacou Wilson Lima. “Não apenas para garantir a questão do desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento social. Hoje a gente sai daqui com mais uma conquista para o nosso povo”, comemorou o governador.

Na prática

Por meio da parceria, a Infraero prestará apoio técnico ao Governo do Estado. Haverá a execução de projetos, captação de recursos e fiscalização de obras aeroportuárias no estado do Amazonas. O protocolo entra em vigor a partir da publicação no Diário Oficial da União e terá vigência de 24 meses, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

A Infraero destacará equipe técnica para realizar levantamentos preliminares. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), vai elaborar os Termos de Compromisso com os municípios para repasse de recursos, a fim de que eles contratem os estudos e os projetos necessários para modernização dos aeródromos.

O Governo do Estado, com apoio da Infraero, buscará recursos junto à Secretaria de Aviação Civil (SAC) para viabilizar os empreendimentos que estejam alinhados às diretrizes do Plano Aeroviário Nacional (PAN). Os recursos a serem captados são oriundos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), que dispõe de cerca de R$ 8 bilhões.

Com a formalização do protocolo de intenções realizada nesta quinta-feira na capital federal, a Infraero está autorizada a iniciar os procedimentos para modelagem e formatação da proposta de parceria para execução de serviços técnicos especializados necessários à adequação da infraestrutura dos respectivos aeródromos. O protocolo de intenções é a fase de obtenção de subsídios para assinatura de Termo de Cooperação.

Aeródromos

Há 13 aeródromos em oito calhas do Amazonas. Para nove deles já foi firmado convênio de delegação entre o Governo do Amazonas e a SAC: Manaus, Carauari, Fonte Boa, Lábrea, Maués, Nova Olinda do Norte, Barcelos, Eirunepé e Manicoré.

Com o convênio, a administração desses aeródromos passa a ser mista, ou seja, pelo Governo do Estado, por meio da Seinfra, e prefeituras. As gestões municipais ficam responsáveis por fazer a administração local com fornecimento de pessoal, e a Seinfra fiscaliza e injeta recursos para o desenvolvimento da estrutura aeroportuária, como reforma de pista e do terminal de passageiros.

Outros quatro aeródromos estão em processo de elaboração de convênio de delegação: Itacoatiara, Anori, Santo Antônio do Içá e Borba. Estão em elaboração de projetos os aeródromos de Fonte Boa, Itacoatiara e Maués.

A Infraero gerencia os aeroportos de Manaus, Tabatinga e Tefé, todos já arrematados na 6ª Rodada de Concessões, em abril de 2021, com previsão de transferência à iniciativa privada ainda esse ano.

Além disso, a empresa foi contratada, em março último, pelo Ministério da Infraestrutura, por meio da Secretaria de Aviação Civil, para preparar as ações necessárias à abertura ao tráfego aéreo regular de três aeroportos amazonenses: Fonte Boa, Itacoatiara e Maués.