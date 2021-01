Secretaria de Cultura e Economia Criativa lança podcast nos canais digitais

Primeiro episódio do “Papo Cultural” foi direcionado à campanha “Janeiro Branco”, e aborda a cultura como ferramenta necessária em tempos de isolamento social

Com a proposta de aproximar o público, envolvendo artistas e produtores culturais, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, lança mais uma novidade em suas plataformas digitais: o “Papo Cultural”. O conteúdo já está disponível na página digital da “Cultura do AM”, no link https://bit.ly/39jSc77.

O podcast, que conta com episódios quinzenais, convida artistas da cena local para dialogarem sobre suas visões sobre a cultura. O primeiro episódio foi direcionado à campanha “Janeiro Branco: Mês da saúde mental e emocional”, abordando a cultura como ferramenta necessária em tempos de isolamento social.

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a ferramenta é mais um canal de contato com a população, em um período em que ficar em casa se torna necessário por conta da pandemia de coronavírus.

“Nossa proposta é gerar interatividade, sempre falando de temas importantes e atuais para a classe. Além de gerar visibilidade à opinião do artista, abordar esses temas pode gerar reflexão para aqueles que o ouvem. Além de ser uma ferramenta de acesso totalmente gratuita”.

Convidados – Para o primeiro episódio, sobre o mês da saúde mental, a Secretaria convidou Samiza Soares, que é psicanalista, terapeuta e hipnoterapeuta amazonense, formada pelo Instituto Lucas Naves e Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica (IBPC).

Outro convidado foi o cantor e compositor Geovanne Aranha, que artisticamente é conhecido como “Number Teddie”. O jovem artista, que já compôs trilhas sonoras de espetáculos teatrais da cidade, conta com mais de 23 mil views no Spotify e recentemente participou da composição de um single para a artista Urias, com quase 1 milhão de streams no Spotify.

Conteúdos no Spotify – Além do podcast, a Secretaria oferece outros produtos culturais dentro da plataforma, como as playlists colaborativas, em que os seguidores podem adicionar seus artistas amazonenses favoritos, e playlists com canções já apresentadas pelos Corpos Artísticos nos palcos. Para ouvir, basta acessar o link https://spoti.fi/3a7Gg7T.