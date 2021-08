Secretário Radyr Júnior destrava projetos e verbas para o Sine Manaus, em Brasília

Manaus é uma das poucas cidades brasileiras que está habilitada junto ao Governo Federal a receber cursos e recursos do recém anunciado Ministério do Trabalho, a serem destinados aos programas de atendimento à população, através do Sine Manaus.

A informação é do secretário municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Radyr Júnior, que essa semana esteve no ministério da Economia para destravar mais ações, projetos e soluções que possam ampliar o leque de serviços prestados à população da capital amazonense.

Empreendedorismo

Radyr disse que o prefeito David Almeida demandou um plano de recuperação da econômica municipal através de ações voltadas ao empreendedorismo, mas também, no setor dos recursos humanos, criando oportunidades de emprego e renda aos trabalhadores e, é isso o que ele está desenvolvendo.

Através do Sine Manaus, o secretário garante que vem buscando cada vez mais soluções voltada a atender os anseios dos trabalhadores. Entre eles, a capacitação, formação de novas parcerias com os empregadores, como também, em ambiente de Networking, que é a construção de uma rede de contatos para cultivar relações profissionais em diversos ambientes e utilizar essas relações em benefício da população.

Mercado de Trabalho

A rede de contatos, segundo o secretário Radyr Júnior, é fundamental para a busca de oportunidades no mercado de trabalho. É orientação do prefeito David Almeida, que vem incentivando essa estratégia, no sentido de potencializar as oportunidades oferecida pelo comércio, indústria, serviços e os parceiros em geral.

No Ministério da Economia, Radyr tratou de assuntos administrativos patrimonial, mas também de fomento e de projetos para o Sine Manaus. De acordo com o secretário, o Sine será transformado em um ambiente onde o trabalhador e o empregador estarão reunidos para encontrar ‘soluções’, tanto para os negócios, quanto aos pais de família.

A agenda do secretário em Brasília, foi de todo positiva. Os órgãos que foram visitados, destacaram a atuação do Sine Manaus como boa e o credenciaram a receber recursos federais paras os programas desenvolvido pela Secretaria.