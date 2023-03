Seduc abre inscrições para Provão Eletrônico em Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto abre, nesta segunda-feira (20/03), as inscrições para o Provão Eletrônico nos municípios de Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo (respectivamente distantes 57 e 117 quilômetros de Manaus). Os interessados devem se matricular de forma on-line, pelo link http://examesupletivo.seduc.am.gov.br/, ou presencialmente nos respectivos municípios, até o dia 24 de março. As avaliações serão realizadas entre os dias 27 e 31 de março

Para realizar as inscrições de maneira presencial, os estudantes devem se dirigir às Coordenadorias Regionais de Educação, no município. A última aplicação do Provão Eletrônico em Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo contou com a participação de mais de 550 estudantes.

Os municípios integram o cronograma desenvolvido pela Gerência do Atendimento Educacional Específico e da Diversidade (Gaeed), da Secretaria de Educação. A expectativa é que o Provão seja realizado em 15 cidades do interior até o final do primeiro semestre deste ano, com 6 mil vagas disponibilizadas.

Locais de prova

As provas serão realizadas na Escola Estadual Rio Preto da Eva, em Rio Preto da Eva, e na Escola Estadual Maria Calderaro, em Presidente Figueiredo. Para a gerente do Gaeed, Kátia Menezes, a realização do Provão é uma oportunidade única para aqueles que não puderam concluir o processo de escolarização na idade certa.

“O Provão representa o encerramento de um ciclo e, com ele, a abertura de um novo leque de possibilidades. O diploma pode representar uma nova colocação no mercado de trabalho, por exemplo. O nosso objetivo é proporcionar a melhoria na condição de vida dos participantes.”

Documentação

Na data da realização da prova, o candidato deverá se dirigir ao local escolhido, munido do comprovante de agendamento e do RG e CPF originais. Os candidatos precisam ter, no mínimo, 15 anos para fazer o Provão Eletrônico para o Ensino Fundamental, e 18 anos para o Ensino Médio.

Sobre a prova

Com quantidades distintas de disciplinas, as provas do Ensino Fundamental e Médio contam com oito e 12 componentes curriculares, respectivamente. Cada componente tem 20 questões, e o aluno, no processo de agendamento, pode solicitar a realização de até quatro disciplinas por turno.

As disciplinas que constam no edital do Provão do Ensino Fundamental são: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Educação Física, Inglês e Arte. E, nas provas do Ensino Médio, a grade permanece, porém, com a exclusão de Ciências, e a inclusão de Química, Física, Biologia, Sociologia e Filosofia.

Para ser aprovado, é necessário acertar o mínimo de 60% das questões, ou seja, ter uma nota igual ou superior a 6,0. Todo o conteúdo programático está disponível no mesmo site da inscrição, examesupletivo.seduc.am.gov.br.

Em caso de aprovação em todos os componentes curriculares, o candidato deve solicitar o certificado por meio do e-mail [email protected], ou na coordenadoria regional de educação do seu município.

Números do Provão Eletrônico

Desde a implantação do Sistema Eletrônico de Avaliação (SEA), em 2008, a Secretaria de Educação e Desporto já atendeu mais 344 mil candidatos, entre estudantes da capital e interior.

No mês de abril, os municípios de Parintins e Tefé serão os próximos a realizarem mais uma aplicação do Provão Eletrônico. Em 2022, mais de 12 mil alunos do interior do estado realizaram a avaliação.