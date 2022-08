Segunda etapa do Aero Drag Import 2022 será realizada nesta sexta-feira

A segunda etapa do campeonato de arrancadas Aero Drag Import 2022, que conta com o patrocínio da Distribuidora Atem, será realizada, nesta sexta-feira (26/08), a partir das 20h, no Aeroclube do Amazonas, em Flores, Zona Centro-Sul. A expectativa dos organizadores é a de participarem 60 veículos importados e que 2 mil pessoas prestigiem o evento.

Para o organizador da Aero Drag Import, Hilton Júnior, a segunda etapa será ainda melhor que a primeira. “Tivemos mais de 1,7 mil pessoas assistindo ao evento, na primeira etapa, e contamos com atrações como o salto noturno de 6 paraquedistas, além de 54 carros na competição”, comenta Hilton Júnior. “Para a segunda etapa, nossa expectativa é a de termos 2 mil pessoas passando por lá”.

Por se tratar de um esporte automobilístico que mobiliza a população também como entretenimento, a Distribuidora Atem tem apoiado o Aero Drag Import desde a primeira etapa. Nesta sexta-feira, a empresa irá levar seu mascote, o Tukatem, para animar o público e também informar sobre a promoção “Akitem Prêmio”, que pode fazer o consumidor ganhar 20 litros de combustível ao abastecer a partir de R$ 50 nos postos Atem participantes da campanha. Acesse https://atem.com.br/akitempremio/, leia o regulamento e saiba mais sobre a promoção.

O Aero Drag Import contará com 60 veículos importados entre BMW, Mercedes-Benz, Audi, Maserati, Volvo, Porsche e outras marcas que disponibilizam a linha premium. A organização é da Import Drag Race Day e da Rádio Cavok. Os ingressos para o Aero Drag Import já estão à venda na loja Multimotors, no Parque das Laranjeiras.

Sobre a Atem

O Grupo Atem é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial e construção naval, entre outras, sendo a principal delas a Atem Distribuidora de Petróleo, fundada há 22 anos. O Grupo está presente em 14 estados do Brasil, possuindo, a Distribuidora, mais de 300 postos franqueados, 8 bases de distribuição ativa, uma base em construção e milhares de clientes ativos, movimentando um total de mais de 5 bilhões de litros de combustíveis por ano.