Segunda noite do #SouManaus é marcada por mistura de ritmos

O #SouManaus Passo a Paço 2022 seguiu a segunda noite de festa neste domingo, 4/9, com sua variada programação e entre as atrações do palco Tucupi, o maior do festival, estiveram Odair José, Uendel Pinheiro e Oficial 80.

No início da noite, guitarra e bateria da banda Official 80 deram o tom no palco âncora do festival, levando rock’n roll para a galera que esteve no espaço. O grupo mescla um setlist de músicas nacionais e internacionais que vão do pop às clássicas. O guitarrista da banda, Alison Pontes, contou a empolgação de se apresentar na megaestrutura montada para as apresentações no #SouManaus.

“Para o grupo é uma honra estar participando deste evento multicultural coordenado pela Manauscult, realizado por essa nova gestão do prefeito David Almeida, que só está alegrando a população. É incrível representar o rock neste grande festival que teve todas as áreas aproveitadas e está tudo bem organizado, com uma estrutura em nível internacional. Hoje vai ser bem especial, porque preparamos um supershow”, disse o músico.

Com mais de 50 anos de carreira, o cantor Odair José foi a grande atração da noite no Tucupi. Suas músicas irreverentes conquistaram o país fazendo com que o músico colecione mais de 80 milhões de discos vendidos ao longo de sua trajetória. Dono do hit “Cadê você”, que não pode faltar no repertório, o artista contou a emoção de voltar a se apresentar para o público manauara.

“Já fazia tempo que não vinha a Manaus e estou feliz de estar nesta festa, por estar neste palco e espero que meu trabalho leve emoção às pessoas. É muito bom voltar e tocar no festival”, declarou Odair José, minutos antes de subir ao palco Tucupi.

Já o pagode do cantor Uendel Pinheiro encerrou a segunda noite de shows no Tucupi. Ele que já se apresentou com músicos nacionais e comentou sobre o destaque que os artistas locais receberam nesta edição, além da estrutura do evento. Para ele, o #SouManaus já é um sucesso.

“Eu sou um artista da terra, já cantei em todas as regiões e ainda me surpreendo com o que ainda acontece. Hoje o #SouManaus é evento direcionado para o público manauara, e que tem o abraço da prefeitura que automaticamente abraçou mais de 600 artistas regionais. Aqui tem muita gente talentosa e às vezes falta oportunidade necessária para mostrar esse trabalho. Quando a prefeitura vem e faz um evento dessa grandeza, colocando artistas num palco gigantesco, com uma luz ótima, com som maravilhoso, ela consegue abraçar de fato o que o artista manauara é, um gigante. Então, eu quero agradecer a todos os envolvidos no #SouManaus 2022 que é já é um sucesso absoluto. Eu tenho certeza que a gente dá um start para algo que a cada ano vai crescer mais e mais”, afirmou.

O público que passou pelo palco Tucupi dançou e cantou muito com as atrações deste domingo. As amigas Meire Cerdeira e Marina Chagas, ambas nutricionistas, vieram curtir a segunda noite juntas e elogiaram a programação e a segurança do festival.

“Eu estou achando essa edição maravilhosa, a estrutura linda, tudo perfeito. A prefeitura está de parabéns pela organização e a segurança”, disse Meire.

“É a primeira vez que eu venho e estou adorando, gostei muito da questão de segurança, as rotas de fugas estão bem planejadas, policiamento. A organização está excelente”, completou Marina.

E no meio da multidão, o corretor Jorge Dutra, de 21 anos, chamou a atenção pela caracterização inspirada no seu ídolo, Odair José. Animado e cantando todas as canções, ele revelou a sensação de ver o músico de perto e elogiou o repertório.

“Eu naturalmente me identifico com a época e ele é um artista que transgrediu as regras e quebrou muitos tabus. E ver o show é uma coisa espetacular, tá melhor do que eu imaginava. A sensação de ver um artista que eu gosto há tanto tempo é muito boa. Estou muito feliz”, contou.

A programação do festival #SouManaus Passo a Paço 2022 segue até a próxima terça-feira, 6/9, com shows de nomes conhecidos nacionalmente como Scalene, Joelma, Jota Quest, André Valadão, entre outras atrações. A entrada é gratuita.